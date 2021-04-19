Хачатурянц: Вилков хочет встретиться? Я своего мнения не поменяю

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал слова пожизненно дисквалифицированного арбитра Михаила Вилкова о том, что он хотел бы лично встретиться с ним.

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