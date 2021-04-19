"Нет. Никаких встреч я с ним не планирую. Но даже если она и состоится, своего мнения я не изменю. Причины такого решения? Это потеря доверия. У меня есть подозрения в том, что... В общем, это потеря доверия. Его ошибки оказались решающими.
Есть версия, что арбитры подсуживают "Локомотиву" из-за фигуры господина Сухины? Я не готов комментировать слово «подсуживать». У нас пока нет никаких доказательств. Поэтому утверждать такие вещи никто не может!" - сказал Хачатурянц.
Напомним, сегодня глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что судья Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы на любых футбольных матчах.
Последним матчем, который обслуживал Вилков, стала игра 26-го тура Российской Премьер-лиги "Локомотив" - "Ростов" (4:1). После этой игры арбитра раскритиковали за ряд спорных решений.
Также сегодня стало известно, что Арбитр Кирилл Левников отстранен от работы как минимум на два матча российской Премьер-Лиги из-за скандала, связанного с игрой "Локомотив" - "Спартак". Левников не передал информацию о проходе в судейскую начальника команды "Локомотива" Станислава Сухины. Напомним, что Сухина несколько раз заходил в судейскую перед матчем со "Спартаком", состоявшимся в рамках 25-го тура РПЛ. В этой встрече "железнодорожники" победили со счетом 2:0.
Источник: "СЭ"
Судья Вилков отреагировал на свое отстранение
Левников отстранен от работы как минимум на два матча РПЛ
Хачатурянц: Вилков хочет встретиться? Я своего мнения не поменяю
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал слова пожизненно дисквалифицированного арбитра Михаила Вилкова о том, что он хотел бы лично встретиться с ним.
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!