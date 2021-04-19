Как сообщил Ашот Хачатурянц, возглавляющий судейский комитет РФС, Левников отстранен от работы из-за того, что не передал информацию о проходе в судейскую начальника команды "Локомотива" Станислава Сухины. Напомним, что Сухина несколько раз заходил в судейскую перед матчем со "Спартаком", состоявшимся в рамках 25-го тура РПЛ. В этой встрече "железнодорожники" победили со счетом 2:0.
Впоследствии "Локо" обязали провести один матч на нейтральном поле из-за скандала с Сухиной. Сам начальник команды "Локомотива" был оштрафован на 150 тысяч рублей.
Напомним, ранее стало известно, что судья Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы на футбольных матчах.
Источник: Телеграм-канал "РИА Новости Спорт"
Левников отстранен от работы как минимум на два матча РПЛ
Арбитр Кирилл Левников отстранен от работы как минимум на два матча российской Премьер-Лиги из-за скандала, связанного с игрой "Локомотив" - "Спартак".
Фото: РФС
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