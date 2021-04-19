Судья Вилков отреагировал на свое отстранение

Арбитр Михаил Вилков прокомментировал новость о своем отстранении от работы на любых футбольных матчах.
Фото: РИА Новости
"О своем отстранении я узнал из Интернета. После этого позвонил в приемную Ашота Хачатурянца и записался к нему на прием. Дата и время нашей встречи пока неизвестна. Официально о своем отстранении я ничего не слышал. Хочу пообщаться с руководителем лично - откровенно и по-мужски.

Разговаривал с Виктором Кашшаи, он никаких решений не принимал. Посоветовал мне контактировать непосредственно с Ашотом", - сказал Вилков.

Напомним, сегодня глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что судья Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы на любых футбольных матчах.

Последним матчем, который обслуживал Вилков, стала игра 26-го тура Российской Премьер-лиги "Локомотив" - "Ростов" (4:1). После этой игры арбитра раскритиковали за ряд спорных решений.

Вилков провел 175 матчей чемпионата России с момента своего дебюта в 2010 году. Ранее Вилков уже отстранялся от матчей РПЛ из-за ошибок. В прошлом сезоне Михаил выводился из списка судей Премьер-лиги до конца года после матча 11-го тура между "Краснодаром" и "Рубином".

До 2019 года Вилков являлся арбитром ФИФА.

Источник: Чемпионат

Вилков пожизненно отстранен от работы на футбольных матчах

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Теги: Вилков Хачатурянц
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