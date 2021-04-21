Вилков призвал общественность оставить в покое российских судей. По его словам, в стране происходит травля арбитров. В частности, Вилков обратил внимание на то, как судей оскорбляют в соцсетях. Он заявил, что ситуация с отношением к арбитрам стала ненормальной.
"Только ленивая собака не высказалась в мой адрес за последние три дня. Если вам от этого станет легче, то можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, — это невыносимо. Это просто травля!
Арбитров оскорбляют в соцсетях, а в некоторых городах даже помойки называют в честь судей. Разве это нормально?" - сказал Вилков.
Напомним, что ранее Вилкова пожизненно отстранили от работы на футбольных матчах. Соответствующее решение принял Ашот Хачатурянц, занимающий пост руководителя судейского комитета РФС.
Источник: Чемпионат
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Вилков: можете закидать меня камнями, но отстаньте от всех остальных судей. Происходящее сейчас - это просто травля!
Арбитр Михаил Вилков сделал заявление после отстранения от работы на матчах РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
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