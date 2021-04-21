Вилков призвал прийти в себя тех, кто нещадно критикует судей. По его мнению, в России люди обращают чрезмерное внимание на работу арбитров. Вместо этого им следовало бы больше следить за игрой футболистов, считает Вилков.
"Люди, которые хайпуют на этой теме и зарабатывают лайки в комментариях, очнитесь! Даже если арбитры не будут ошибаться, вы всё равно будете писать только про них. Вы ведь не говорите о том, что вратарь "Ростова", который привез первый гол, виноват в проигрыше "Локомотиву"? Вы ведь не считаете, сколько команда сделала обрезов за первый тайм? Всем интересно "поджарить" Вилкова. Уверен, что в следующем матче Серега Песьяков всё потащит и отстоит на ноль", - сказал Вилков.
Напомним, что ранее в РФС решили пожизненно отстранить Вилкова от работы на футбольных матчах.
Источник: Чемпионат
Вилков: можете закидать меня камнями, но отстаньте от всех остальных судей. Происходящее сейчас - это просто травля!
Вилков: люди, хайпующие на теме судейства, очнитесь!
Судья Михаил Вилков после отстранения от работы на матчах РПЛ обратился к людям, критикующим судей.
Фото: "Чемпионат"
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