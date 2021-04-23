– Я бы не сказал, что железнодорожники были на голову сильнее. Но это футбол: кто лучше использует свои моменты, кто лучше использует преимущество в классе, тот и побеждает. Плюс, конечно, удача, – рассказал Кирьяков в интервью для "Евро-Футбол.Ру".
"Локомотив" одержал победу в полуфинальном матче Кубка России с ЦСКА (3:0). Голами во встрече отметились форвард Франсуа Камано и полузащитник Гжегож Крыховяк. Еще один мяч в свои ворота забил хавбек "армейцев" Иван Обляков.
В финале турнира "железнодорожники" сыграют с "Крыльями Советов". Заключительная игра Кубка пройдет на стадионе "Нижний Новгород" 12 мая.
"Локомотив" занимает второе место в чемпионате России, уступая лидирующему "Зениту" шесть очков. Следующую игру подопечные Марко Николича проведут завтра, 24 апреля, с "Тамбовом".
ЦСКА располагается на пятом месте, имея в своем активе 46 очков. "Армейцы" сыграют со "Спартаком" 25 апреля. Московское дерби начнется в 16:30 по мск.
Бывший президент "Локомотива" высказался о тренере команды Николиче
Кирьяков – о матче "Локомотив" – ЦСКА: я бы не сказал, что "железнодорожники" были на голову сильнее
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал победу "Локомотива" в полуфинале Кубка России с ЦСКА.
Фото: РИА Новости/Андрей Варенков
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