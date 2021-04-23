Кирьяков – о матче "Локомотив" – ЦСКА: я бы не сказал, что "железнодорожники" были на голову сильнее

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал победу "Локомотива" в полуфинале Кубка России с ЦСКА.
Фото: РИА Новости/Андрей Варенков
– Я бы не сказал, что железнодорожники были на голову сильнее. Но это футбол: кто лучше использует свои моменты, кто лучше использует преимущество в классе, тот и побеждает. Плюс, конечно, удача, – рассказал Кирьяков в интервью для "Евро-Футбол.Ру".

"Локомотив" одержал победу в полуфинальном матче Кубка России с ЦСКА (3:0). Голами во встрече отметились форвард Франсуа Камано и полузащитник Гжегож Крыховяк. Еще один мяч в свои ворота забил хавбек "армейцев" Иван Обляков.

В финале турнира "железнодорожники" сыграют с "Крыльями Советов". Заключительная игра Кубка пройдет на стадионе "Нижний Новгород" 12 мая.

"Локомотив" занимает второе место в чемпионате России, уступая лидирующему "Зениту" шесть очков. Следующую игру подопечные Марко Николича проведут завтра, 24 апреля, с "Тамбовом".

ЦСКА располагается на пятом месте, имея в своем активе 46 очков. "Армейцы" сыграют со "Спартаком" 25 апреля. Московское дерби начнется в 16:30 по мск.

Бывший президент "Локомотива" высказался о тренере команды Николиче

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Кирьяков Локомотив ЦСКА Кубок России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

УЕФА не будет исключать "Реал" из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов
Арустамян рассказал о вариантах продолжения карьеры Николича
Арбитр Пустовойтова будет работать на Олимпиаде в Токио 1
Источник: "Локомотив" хочет сохранить Николича, но не может гарантировать ему сохранение лидеров команды 1
Определился хозяин поля в финальном матче Кубка России
Евсеев высказал мнение об авторе дубля в ворота "Спартака" полузащитнике "Уфы" Камилове 4
"Пришли на стадион - а команды уже нет в таблице". Болельщик ЦСКА с 1944-го рассказал, как расформировывали "армейцев" 2
Дибала: Роналду одержим. Он всегда хочет побеждать, даже на тренировках
Вице-президент УЕФА сообщил, что Санкт-Петербург получил право проведения дополнительных матчей Евро-2020 2
"Уберите камеру!" "Крылья Советов" показали, что осталось за кадром победного кубкового полуфинала в Грозном (видео)
Кварацхелия назвал самого сильного футболиста РПЛ
Аналитик Трипутень: Гайч не подходил под тактику Гончаренко, в Аргентине у него были другие задачи
Кварацхелия сравнил чемпионаты России и Грузии
Источник: "Краснодар", "Ростов" и "Сочи" проявляют интерес к Дзагоеву 7
Кварацхелия: если не убили на тренировке, надо вставать
"Алло, Самара, мы в финале!" Голенков рассказал о праздновании забитого пенальти в полуфинале Кубка России
"КиноПоиск" снимет фильм о "Спартаке" 1990-х 7
Крыховяк: в России я забываю о пандемии 1
Бывший вратарь "Ростова" Радич о потере почки: самой неожиданной поддержкой стал звонок от Кадырова, который дал 50 тыс евро
Клинсманн не исключил свое назначение на пост главного тренера "Тоттенхэма"
Слуцкий – о решении Хачатурянца отстранить Вилкова: я просто аплодирую ему стоя 8
Слуцкий: травму Кварацхелии спровоцировал арбитр
Куман: не думаю, что мы сильнее претендентов на чемпионство
СМИ: "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Ростова" 9
Газзаев: ЦСКА нужно всеми силами набирать очки и выходить в еврокубки 1
Крыховяк: вряд ли я уйду. Пока мне комфортно в России 2
Бенталеб, которым интересовалось "Динамо", может перейти в "Бернли"
Кирьяков – о матче "Локомотив" – ЦСКА: я бы не сказал, что "железнодорожники" были на голову сильнее 1
Бывший президент "Локомотива" высказался о тренере команды Николиче
Гюндоган: новый формат Лиги чемпионов - лишь меньшее из двух зол по сравнению с Суперлигой 2
Все новости
-