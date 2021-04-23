– Тут заслуги одного человека нет, работает тренерский штаб. Но и Николичу надо отдать должное. Если он закончит чемпионат на втором месте и выиграет Кубок, то он будет заслуживать самой высокой похвалы, – рассказал Наумов в интервью для "РИА Новости".
Марко Николич возглавил "Локомотив" летом 2020 года, подписав контракт на два года. В текущем сезоне красно-зеленые занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Команда набрала 49 очков в 26 матчах.
Следующую игру "железнодорожники" проведут завтра, 24 апреля, в рамках РПЛ. Соперником московского клуба станет "Тамбов". Встреча пройдет на "Мордовия Арене" и начнется в 19:00 по московскому времени.
Бывший президент "Локомотива" высказался о тренере команды Николиче
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов оценил работу тренера "железнодорожников" Марко Николича.
Фото: ФК "Локомотив"
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