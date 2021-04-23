– Никола Влашич, конечно. Ещё назову Вандерсона и Артёма Дзюбу. Все очень хорошие футболисты, мне нравятся. Сердар Азмун ещё. Он знает где нужно открываться и то, как он прыгает, — это просто вау!, – приводит слова Кварацхелии "Спорт Бизнес Online".
Хвича выступает за казанский "Рубин" с 2019 года. В данный момент полузащитник восстанавливается от травмы приводящей мышцы левого бедра, полученной в матче 26-го тура РПЛ с "Уралом" (1:0).
Никола Влашич провел 24 игры в чемпионате России в этом сезоне, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость хавбека "армейцев" в 30 млн евро. Действующее соглашение хорвата с ЦСКА рассчитано до лета 2024 года.
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Кварацхелия назвал самого сильного футболиста РПЛ
Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия рассказал, кого считает самым сильным футболистом в российской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Рубин"
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