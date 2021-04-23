Бывший вратарь "Ростова" Радич о потере почки: самой неожиданной поддержкой стал звонок от Кадырова, который дал 50 тыс евро

Экс-вратарь "Ростова" Деян Радич рассказал о поддержке, которую получил после потери почти.

Фото: ФК "Ростов"