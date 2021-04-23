– К нормальной жизни я возвращался где-то три-четыре месяца, а полностью восстановился, наверное, только через год. Самой неожиданной поддержкой стал звонок от Кадырова, который помог мне финансово в тот момент — $ 50 тыс. дал, – рассказал Радич в интервью для "Sport24".
Напомним, в матче шестого тура чемпионата России сезона-2011/12 между "Ростовом" и "Тереком" вратарь желто-синих Радич получил травму, которая повлекла за собой удаление почки. После восстановления сербский голкипер больше не вернулся на поле, вынужденно завершив карьеру в 30 лет.
Деян выступал за "Ростов" с зимы 2010 года. За это время Радич провел в общей сложности 16 матчей в футболке желто-синих.
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Бывший вратарь "Ростова" Радич о потере почки: самой неожиданной поддержкой стал звонок от Кадырова, который дал 50 тыс евро
Экс-вратарь "Ростова" Деян Радич рассказал о поддержке, которую получил после потери почти.
Фото: ФК "Ростов"
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