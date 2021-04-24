Кварацхелию спросили, как он реагирует на новости об интересе к нему со стороны зарубежных клубов. Хвича заявил, что не думает о возможном уходе из "Рубина". По словам футболиста, его мысли заняты выступлениями за казанскую команду.
"Я об этом не думаю, честно. Сейчас каждый день все мысли о будущих играх за "Рубин" – каждая из них важнее. Думаю больше о том, что будет в недалеком будущем. Остальное мне неинтересно. Иногда в раздевалке партнеры говорят об этом, а я сам специально не смотрю", - сказал Кварацхелия.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Кварацхелия провел 23 матча, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.
"Рубин" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ (46 очков).
Кварацхелия назвал самого сильного футболиста РПЛ
Источник: БИЗНЕС Online
Кварацхелия: не думаю об интересе со стороны европейских клубов. Все мысли - об играх за "Рубин"
Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия высказался об интересе к нему со стороны европейских клубов.
Фото: РПЛ
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