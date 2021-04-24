Кварацхелии задали вопрос о том, в каком европейском клубе ему хотелось бы выступать. Хвича ответил, что с детства болел за "Реал". При этом, по словам футболиста, он мечтает выиграть Лигу чемпионов, а не перейти в какой-то из европейских клубов.
"С детства я болел за "Реал Мадрид". Но мечтаю больше выиграть Лигу чемпионов, чем перейти в какой-то конкретный клуб", - сказал Хвича.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча, забил четыре гола и сделал восемь голевых передач.
"Рубин" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков.
Источник: БИЗНЕС Online
Кварацхелия: не думаю об интересе со стороны европейских клубов. Все мысли - об играх за "Рубин"
Кварацхелия: я больше мечтаю выиграть Лигу чемпионов, чем перейти в какой-то клуб
Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия рассказал о своей футбольной мечте.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!