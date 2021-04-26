Вилков: нормально поговорил с Хачатурянцем. Попросил его почаще встречаться с судьями

Арбитр Михаил Вилков, ранее отстраненный пожизненно от работы на футбольных матчах, высказался о встрече с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем.

Фото: РПЛ