Вилков сообщил, что на встрече поговорил о судействе с Хачатурянцем. Теперь между ним и главой судейского комитета РФС нет недосказанности, заявил арбитр. По словам Вилкова, общение проходило в хорошей обстановке.
"Как прошла встреча? Встретились, пообщались. Говорили с ним о судействе. Я объяснился. Межу двумя взрослыми людьми теперь нет недосказанности. Я не хотел просить его менять свое решение. Это и не обсуждалось. Разбирали ли мои ошибки? Мы обсуждали мою последнюю игру. Я объяснял ход своих мыслей во время принятия решения, не более того. Я высказал свою позицию, он меня выслушал, и мы нормально поговорили.
После разговора абсолютно нормально попрощались с Хачатурянцем. Мы вообще по-человечески пообщались, затронули какие-то общие темы. Попросил его почаще встречаться с ребятами (с судьями). Пожелали друг другу удачи, пожали руки и разошлись", - сообщил Вилков.
Напомним, что Вилкова отстранили от работы после матча 26-го тура РПЛ "Локомотив" - "Ростов" (4:1). В ходе этого матча Вилков принял ряд спорных решений. В результате Хачатурянц решил отстранить его от судейства пожизненно.
Источник: Sport24
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Вилков: нормально поговорил с Хачатурянцем. Попросил его почаще встречаться с судьями
Арбитр Михаил Вилков, ранее отстраненный пожизненно от работы на футбольных матчах, высказался о встрече с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем.
Фото: РПЛ
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