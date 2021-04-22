– Не будет такого, что я приду и встану на колени: "Простите Христа ради". Нет, дело не в этом! Я просто хотел снять волну критики в отношении своих коллег. Не надо больше никому звонить. Мы встретимся и по-человечески поговорим с Ашотом Рафаиловичем, – заявил Вилков в интервью для "СЭ".
Ранее стало известно, что Вилков был пожизненно отстранен от судейства в РПЛ за ошибки в матче 26-го тура между "Локомотивом" и "Ростовом" (4:1). По ходу встречи арбитр показал вторую желтую карточку полузащитнику дончан Армину Гиговичу. Позднее Вилков назначил одиннадцатиметровый в ворота желто-синих за фол на хавбеке "железнодорожников" Гжегоже Крыховяке.
После 26 туров "Ростов" занимает девятое место, имея в своем активе 37 очков.
ЭСК РФС единогласно признала две ошибки арбитра Вилкова в матче "Локомотив" - "Ростов"
Вилков: можете закидать меня камнями, но отстаньте от всех остальных судей. Происходящее сейчас - это просто травля!
Вилков: не будет такого, что я приду и встану на колени: "Простите Христа ради"
Отстраненный от работы в российской Премьер-лиге арбитр Михаил Вилков намерен провести беседу с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом.
Фото: РПЛ
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