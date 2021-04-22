Вилков: не будет такого, что я приду и встану на колени: "Простите Христа ради"

Отстраненный от работы в российской Премьер-лиге арбитр Михаил Вилков намерен провести беседу с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом.

Фото: РПЛ