Как сообщает источник, ЭСК признала удаление хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова ошибочным, решение арбитра матча "Спартак" - ЦСКА Павла Кукуяна повлияло на результат встречи.
Напомним, в игре 27-го тура чемпионата России "Спартак" — ЦСКА, который прошел в воскресенье, 25 апреля, полузащитник "армейцев" Ильзат Ахметов получил прямую красную карточку за фол на нападающем Александре Соболеве в первом тайме.
Отмечается, что завтра, 28 апреля, КДК отменит красную карточку Ахметова.
"Мы только завтра получим документы. Будем официальный документ, тогда примем решение", - сказал КДК РФС Артур Григорьянц.
"Спартак" одержал минимальную победу в дерби (1:0) и набрал 50 очков в чемпионате России, что обеспечивает клубу третью строчку в турнирной таблице.
ЦСКА с 46 очками идет на шестой строчке.
Если удаление Ильзата Ахметова будет отменено, то он сможет принять участие в мачте 28-го тура РПЛ против "Уфы". Этот матч пройдет 1 мая и начнется в 16:30 мск.
Источник: Sport24
Источник: ЭСК признала ошибочным удаление Ахметова в матче со "Спартаком"
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА
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