Источник: ЭСК признала ошибочным удаление Ахметова в матче со "Спартаком"

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, ЭСК признала удаление хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова ошибочным, решение арбитра матча "Спартак" - ЦСКА Павла Кукуяна повлияло на результат встречи.

Напомним, в игре 27-го тура чемпионата России "Спартак" — ЦСКА, который прошел в воскресенье, 25 апреля, полузащитник "армейцев" Ильзат Ахметов получил прямую красную карточку за фол на нападающем Александре Соболеве в первом тайме.

Отмечается, что завтра, 28 апреля, КДК отменит красную карточку Ахметова.

"Мы только завтра получим документы. Будем официальный документ, тогда примем решение", - сказал КДК РФС Артур Григорьянц.

"Спартак" одержал минимальную победу в дерби (1:0) и набрал 50 очков в чемпионате России, что обеспечивает клубу третью строчку в турнирной таблице.

ЦСКА с 46 очками идет на шестой строчке.

Если удаление Ильзата Ахметова будет отменено, то он сможет принять участие в мачте 28-го тура РПЛ против "Уфы". Этот матч пройдет 1 мая и начнется в 16:30 мск.

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА Ахметов Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(16)

Последние новости

«Челси» мог разорвать «Реал» за 20 минут, но чудо-гол Бензема сохранил паритет эксклюзив
Аршавин — об отношениях "Зенита" и "Сочи": условный тульский "Арсенал" так же хорошо договаривается со "Спартаком" 2
"Реал" сыграл вничью с "Челси" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов 1
Бышовец – о решении ЭСК: основания для удаления Ахметова были, отмена красной карточки неправомерна 3 эксклюзив
Масалитин: если бы судья не дал красную карточку Ахметову, начались бы разговоры со стороны "Спартака" 7 эксклюзив
Аршавин: если "Зенит" хочет быть топ-клубом, то ему нужно принимать модель развития "РБ Лейпциг" 1
Бензема вышел на 4 место по голам в Лиге чемпионов, сравнявшись с Раулем
Седьмая ракетка мира Рублев пожелал "Барселоне" выиграть чемпионство в Испании
Кирьяков: не факт, что неправильные действия судей берут начало на футбольном поле 1 эксклюзив
Билялетдинов - об удалении Ахметова: надо спросить у Кукуяна, как он трактовал этот эпизод 2 эксклюзив
Червиченко – о решении ЭСК: думаю, это ответная реакция на постоянные истерики «Спартака» 8 эксклюзив
РФС отклонил апелляцию "Локомотива" по "делу Сухины" 2
Вояж "Торпедо" в Самару и заочные споры за РПЛ. Анонс 39-го тура ФНЛ
Пономарев: правильно сделали, что признали удаление Ахметова ошибочным. Это была фальсификация со стороны Соболева 6 эксклюзив
Источник: Пиняев и Соколов могут перейти из "Чертаново" в "Химки" 2
Стало известно имя единственного эксперта, проголосовавшего за удаление Ахметова 24
Стали известны стартовые составы "Реала" и "Челси" на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов
Источник: "Шахтер" предложил Де Дзерби, которым интересовался "Спартак", 4 млн евро в год
Неймар: переговоры с "ПСЖ" о новом контракте? Все почти решено
СМИ: 7 из 8 экспертов ЭСК посчитали удаление Ахметова в матче со "Спартаком" ошибочным 38
Луческу: футболисты "Динамо" свыклись с мыслью, что второе место - их максимум. Я это изменил
Источник: "Валенсия" нацелилась на нападающего "Зенита" Азмуна 1
Вилков рассказал о своем общении с Кадыровым после слов "Судья продажная" 3
Генич и Журавель прокомментируют "Зенит" - "Локомотив" 3
Кавазашвили - о решении ЭСК: Ахметов продолжит и дальше ломать людей, а не играть в футбол 18
Кутепов: нам по силам взять максимум очков в трех турах. "Спартак" вообще способен на все 8
Мхитарян может продолжить карьеру в "Ювентусе"
Стало известно расписание трансляций матчей 28-го тура РПЛ
"Спартак" показал восстановительную тренировку после матча с ЦСКА (видео) 1
Уткин: интересно, что за дурак писал заявление ЦСКА. Стилистика некролога 8
Все новости
-