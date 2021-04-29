"Сейчас получили подтверждение от Роспотребнадзора, заполняемость зрителей на матче "Зенит" – "Локомотив" составит 75% или 40 тысяч человек", – сообщили в комитете по спорту и физической культуре Санкт-Петербурга.
Ранее появилась информация, согласно которой власти разрешили заполнить стадион на 100% в матче с "Локомотивом", однако позже ее опроверг пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко.
Напомним, что в случае победы над "железнодорожниками" сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России сезона-2020/21. При таком раскладе сразу после окончания игры пройдет торжественная церемония с вручением кубка и медалей.
Встреча "Зенита" и "Локомотива" состоится на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 2 мая. Стартовый свисток игры прозвучит в 19:00 по Москве.
Источник: Р-Спорт
"Зенит" пустит на матч с "Локомотивом" 40 тысяч зрителей
Фото: ФК "Зенит"
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