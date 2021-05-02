Ранее СМИ сообщили, что "Уфа" предложила "Спартаку" один миллион евро за трансфер Урунова, выступающего за башкирскую команду на правах аренды. Отмечалось, что "Спартак" ответил своим требованием на запрос уфимцев. "Красно-белые" заявили, что не продадут игрока менее чем за три миллиона евро.
Газизов отметил, что "Уфа" отправила запрос в "Спартак" уже давно. По его словам, это было еще до подписания арендного соглашения с игроком. Также Газизов подтвердил, что "Спартак" хочет получить за хавбека как минимум три миллиона евро.
"Прислали запрос в "Спартак" о покупке Урунова? Мы присылали этот запрос давно. Это было до подписания арендного соглашения. По покупке Урунова мы связывались месяца два назад, еще до возобновления чемпионата. Но сошлись на арендном соглашении с правом выкупа. Это право не является обязательным. "Спартак" не хотел его отдавать дешевле трех миллионов евро? Да, так и есть. Будет ли оформлен переход? Пока мы ничего не знаем. Давайте доиграем сезон, а там уже будет видно", - сказал Газизов.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Урунов провел за "Уфу" шесть матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: "Уфа" предлагает "Спартаку" 1 млн евро за Урунова, "красно-белые" хотят получить больше
Газизов прокомментировал данные о переговорах со "Спартаком" по трансферу Урунова
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о переговорах со "Спартаком" по трансферу хавбека Остона Урунова.
Фото: РПЛ
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