Газизов прокомментировал данные о переговорах со "Спартаком" по трансферу Урунова

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о переговорах со "Спартаком" по трансферу хавбека Остона Урунова.
Фото: РПЛ
Ранее СМИ сообщили, что "Уфа" предложила "Спартаку" один миллион евро за трансфер Урунова, выступающего за башкирскую команду на правах аренды. Отмечалось, что "Спартак" ответил своим требованием на запрос уфимцев. "Красно-белые" заявили, что не продадут игрока менее чем за три миллиона евро.

Газизов отметил, что "Уфа" отправила запрос в "Спартак" уже давно. По его словам, это было еще до подписания арендного соглашения с игроком. Также Газизов подтвердил, что "Спартак" хочет получить за хавбека как минимум три миллиона евро.

"Прислали запрос в "Спартак" о покупке Урунова? Мы присылали этот запрос давно. Это было до подписания арендного соглашения. По покупке Урунова мы связывались месяца два назад, еще до возобновления чемпионата. Но сошлись на арендном соглашении с правом выкупа. Это право не является обязательным. "Спартак" не хотел его отдавать дешевле трех миллионов евро? Да, так и есть. Будет ли оформлен переход? Пока мы ничего не знаем. Давайте доиграем сезон, а там уже будет видно", - сказал Газизов.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Урунов провел за "Уфу" шесть матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: Спорт-Экспресс

Источник: "Уфа" предлагает "Спартаку" 1 млн евро за Урунова, "красно-белые" хотят получить больше

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Теги: Газизов Урунов Спартак УФА Российские трансферы
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