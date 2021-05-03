В "Спартаке" высказались о потенциальном выкупе Мозеса у "Челси"

Как сообщил Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака", сумма выкупа Мозеса составляет пять миллионов евро.
"На мой взгляд, Виктор — очень качественный футболист. Очень хотелось, чтобы он был мотивирован, если останется в клубе. Я очень рад, что клуб показал и хейтерам в том числе, которые говорили, что мы его будем чехлить, чтобы не выкупать. Для нас главное результат, я об этом говорил два месяца назад и ничего не поменялось. Сумма выкупа Мозеса составляет 5 миллионов евро? Да. Я не считаю, что он средний футболист по меркам РПЛ", - заявил Фетисов.
Мозес выступает в "Спартаке" на правах аренды из "Челси", срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.
Источник: Sport24
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Фото: РПЛ
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