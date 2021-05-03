Источник: Фонсека не заинтересован в работе в чемпионате России

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека не намерен продолжать карьеру в России.
Фото: Global Look Press
По данным источника, представители Фонсеки сообщили клубам РПЛ, что тренер не заинтересован в работе в чемпионате России. Также указывается, что португалец не связывает свое будущее с Украиной, где ранее работал с "Шахтером".

Отметим, что Фонсеку считали одним из претендентов на пост главного тренера "Спартака". Кроме того, по сведениям прессы, португальским специалистом интересовался "Зенит".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Рома" уволит Фонсеку по завершении сезона.

Отметим также, что нынешний наставник "Спартака" Доменико Тедеско покинет команду по завершении сезона, когда истечет срок действия его контракта.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Фонсека Рома Спартак Зенит
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