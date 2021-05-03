В "Спартаке" заявили, что у Газизова нет финансовых претензий к клубу

Как сообщил Антон Фетисов, возглавляющий PR-департамент "Спартака", у Газизова нет претензий к московскому клубу.
"Мы рады, что у Шамиля Газизова нет претензий к "Спартаку". Он покинул клуб по соглашению сторон. Возможно, в какой-то момент Шамилю Камиловичу стало тесно в "Спартаке". Но тут ничего не поделать — это довольно консервативная организация, и полномочия генерального директора здесь ограничены", - заявил Фетисов.
Напомним, что Газизов занял пост гендиректора "Спартака" в июле 2020 года. В декабре он покинул клуб. Сейчас Газизов работает в "Уфе" в должности гендиректора.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Газизов зарабатывал в "Спартаке" более семи миллионов в месяц
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Фото: "Спартак"
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