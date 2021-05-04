— "Зенит" такой сильный или РПЛ такая слабая? Ну, лига наша давно не развивается, это понятно. Семак и компания просто хорошо работают, поэтому и выигрывают с таким отрывом. Плюс есть хорошие игроки.
Я бы не сказал, что "Зенит" по составу прям очень сильно кого-то превосходят, есть команды сопоставимые по этому фактору, как мне кажется. Плюс за счет командой игры могли бы составлять конкуренцию "Зениту". Но этого не происходит. В этом точно не Семак виноват. Можем только порадоваться за Сергея Богдановича, он создал команду, которая три раза подряд выиграла титул, — цитирует Широкова "Спорт день за днем".
В 28-м туре чемпионата России "Зенит" разгромил своего ближайшего преследователя по турнирной таблице "Локомотив" (6:1) и досрочно стал чемпионом страны. Петербуржский клуб выигрывает этот трофей в третий раз подряд.
В следующем туре команда Сергея Семака сыграет в гостях с "Уфой", а затем отправиться на выездной матч против "Тамбова".
39-летний Широков выступал в составе "Зенита" с 2008 по 2014 год, выиграв с командой два чемпионства, два Суперкубка и Кубок России. Также полузащитнику вместе с командой покорились Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году.
Источник: Жирков покинет "Зенит" после шести сезонов в клубе
Чемпионский «Зенит», почти лигочемпионский «Спартак», околоеврокубковый «Рубин». Сборная лучших игроков 28 тура РПЛ
Широков: "Зенит" такой сильный или РПЛ такая слабая? Лига наша давно не развивается
Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков высказался об очередной победе клуба в чемпионате России.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!