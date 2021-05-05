Португальский журналист сообщил о сложностях в переговорах "Спартака" с Руем Виторией

Журналист португальского издания O Jogo Руй Мигель Гомес рассказал о ходе переговоров "Спартака" и тренера Руя Витории.
Фото: УЕФА
По словам журналиста, Витория близок к тому, чтобы заключить контракт с московским клубом. Стороны обсуждают срок соглашения, сообщил Гомес. При этом есть проблема с численностью тренерского штаба. "Спартак" не согласен с требованиями Витории в этом вопросе.

"На данный момент Руй Витория очень близок к подписанию контракта со "Спартаком". Они обсуждают срок контракта — два или три года, а также некоторые незначительные моменты. Плюс есть проблема с численностью тренерского штаба. Руй Витория просит восемь или девять человек, "Спартак" пока не согласен. Они обсуждают это", - заявил Гомес.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Витория, вероятно, подпишет контракт со "Спартаком". Ожидается, что соглашение будет рассчитано на два года, предусмотрена опция продления еще на один год. Отмечалось, что зарплата португальского специалиста составит около 4,5 миллиона евро за сезон. Вместе с тем в "Спартаке" позже назвали эту сумму завышенной - новый тренер команды будет получать меньше. При этом в клубе не подтвердили, что ведут переговоры с Виторией.

Нынешний наставник "Спартака" Доменико Тедеско покинет клуб по окончании сезона, когда истечет срок его соглашения с "красно-белыми".

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Спартак Витория
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