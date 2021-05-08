Олич заявил, что его команда начала встречу не лучшим образом, но прибавила по ходу матча. Также тренер высказался о появлении у ЦСКА вариантов усиления игры за счет замен.
"Начали не так, как договаривались, слишком сильно уважали соперника. Потом заиграли сильнее. Тем, как мы действовали после гола "Краснодара", я очень доволен. Раньше у меня было только два игрока в запасе, а сегодня появилась длинная скамейка и появилась возможность усиливать игру по ходу матча", - сказал Олич.
Отметим, что ЦСКА, набрав 50 очков, пребывает на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар" имеет в запасе 38 очков и идет 11-м.
Источник: Матч ТВ
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Олич: начали игру с "Краснодаром" не так, как договаривались. Мы слишком сильно уважали соперника
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о победе над "Краснодаром" в матче 29-го тура чемпионата России (3:1).
Фото: РИА Новости
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