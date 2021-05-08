Олич заявил, что в ситуации с Влашичем нужно дождаться окончания чемпионата Европы. По словам тренера, в случае ухода Николы ЦСКА, возможно, приобретет игрока ему на замену.
"Останется ли Влашич? Посмотрим, что будет после Евро. Если останется, будет выкладываться на сто процентов. Если уйдет — посмотрим, может, купим другого игрока", - сказал Олич.
Также он прокомментировал информацию о том, что ЦСКА намерен усилиться форвардом "Сочи" Антоном Заболотным.
"Заболотный? Чем больше форвардов, тем лучше для тренера. Недавно у меня вообще почти не было игроков в запасе", - заявил тренер "армейцев".
Отметим, что накануне ЦСКА обыграл "Краснодар" в матче 29-го тура чемпионата России (3:1). "Армейцы" пребывают на шестом месте в турнирной таблице (50 очков). "Краснодар" - 11-й (38 очков).
Источник: Матч ТВ
Олич: начали игру с "Краснодаром" не так, как договаривались. Мы слишком сильно уважали соперника
Олич: если Влашич останется, будет полностью выкладываться. Если он уйдет, мы можем купить другого игрока
Наставник ЦСКА Ивица Олич высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Николы Влашича.
Фото: ЦСКА
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