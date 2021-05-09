Как сообщил Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака", "красно-белые" и "Динамо" не продвинулись в переговорах по Бакаеву.
"Подвижек в переговорах с "Динамо" пока нет. Информация о том, что окончательное соглашение по трансферу будет оформлено до 16 мая, не соответствует действительности", - сказал Фетисов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" и "Динамо" близки к договоренности по переходу Бакаева. Отмечалось, что сумма трансфера может составить 4,5 миллиона евро.
Источник: Sport24
Источник: "Спартак" и "Динамо" близки к договоренности по трансферу Бакаева за 4,5 млн евро
Источник: судьбу Бакаева в "Спартаке" решит новый наставник команды
В "Спартаке" отреагировали на сообщения о предстоящем трансфере Бакаева в "Динамо"
В "Спартаке" прокомментировали данные о вероятном переходе хавбека "красно-белых" Зелимхана Бакаева в "Динамо".
Фото: Global Look Press
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