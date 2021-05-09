Источник: "Спартак" и "Динамо" близки к договоренности по трансферу Бакаева за 4,5 млн евро

Московские "Спартак" и "Динамо" близки к согласованию трансфера полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, сделка по переходу 24-летнего игрока обойдется бело-голубым в 4,5 млн евро. Сообщается, что окончательное соглашение по трансферу должно быть оформлено до 16 мая.

Также отмечается, что одним из главных инициаторов перехода Бакаева является член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

Зелимхан является воспитанником красно-белых. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он принял участие в 23-х матчах, в которых забил один мяч с пенальти и сделал 5 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru

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Теги: Спартак Динамо Бакаев
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