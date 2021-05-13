17-летний Захарян, ранее попавший в расширенный список игроков сборной России для подготовки к чемпионату Европы, рассказал, что наиболее дорогая покупка для него - iPhone. По его словам, он приобрел смартфон, получив премиальные в "Динамо-2".
"Моя самая дорогая покупка на данный момент? Айфон. Купил с первых премиальных, которые пришли за игры в "Динамо-2". Сколько денег в месяц мне нужно для комфортной жизни? Думаю, тысяч сто мне хватит", - сказал Захарян.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Захарян провел за "Динамо" 12 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.
Источник: Спорт-Экспресс
Захарян - о попадании в расширенный состав сборной России: ни о чём подобном даже не думал
Захарян рассказал о своей самой дорогой покупке за время футбольной карьеры
Полузащитник "Динамо" и сборной России Арсен Захарян рассказал о своей самой дорогой покупке.
Фото: "Динамо"
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