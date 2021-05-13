Шварц: в игре ЦСКА видна четкая структура, просматривается рука Олича

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц в преддверии матча с ЦСКА высказался о наставнике "армейцев" Ивице Оличе.
Фото: "Динамо"
В частности, Шварц отметил, что в игре ЦСКА заметна четкая структура благодаря работе Олича и его тренерского штаба.

"С Оличем мы пересекались в кубковой игре, когда он играл за "Гамбург". Но я особо уже не помню тот матч. На данный момент видна четкая структура в игре ЦСКА, просматривается рука Олича. Против "Краснодара" они провели сильный матч. Я хорошо знаю помощника Ивицы, он сильный футбольный эксперт", - сказал Шварц.

Отметим, что матч 30-го тура РПЛ "Динамо" - ЦСКА пройдет 16 мая. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

"Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков. ЦСКА - на шестом месте (50 очков).

Источник: Спорт-Экспресс

Шварц: в матче "Динамо" с ЦСКА экспериментов с составом не будет. Наша цель - 50 очков

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Теги: Шварц Динамо Олич ЦСКА
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