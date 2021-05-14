Широков отметил, что в игре "Зенита" отсутствует вариативность. По его словам, команда чрезмерно полагается на передачи с флангов при атакующих действиях. Также Широков заявил, что его не впечатлил полузащитник "Зенита" Вендел. Кроме того, экс-игрок петербургской команды высказался о возможном приобретении "сине-бело-голубыми" хавбека "Ромы" Генриха Мхитаряна. По мнению Широкова, этот футболист способен усилить "Зенит".
"Не вариативны. Вендел, как бы ни пиарили, что он разнообразит игру в нападении, не впечатляет. Все равно все сводится к тому, что мяч выходит на фланг, и оттуда в штрафную — так легче вскрыть оборону. Много раз говорил, что если команда чуть разнообразит игру — пройти через центр, отдать скрытую передачу — будет лучше. Слышал, что клуб хотел бы Мхитаряна. Вряд ли он поедет в Россию, но это супертоп приобретение. Он даст совершенно новое качество — сам может обыграть, мяч протащить, ударить. Очень разносторонний футболист. Суперприобретение будет", - сказал Широков.
Источник: РБ Спорт
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Широков: Вендел не впечатляет, как бы его ни пиарили. Мхитарян стал бы отличным приобретением для "Зенита"
Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков поделился мнением о проблемах в игре петербургской команды.
Фото: РПЛ
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