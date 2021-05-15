19-летний хавбек - воспитанник "Крыльев Советов". В нынешнем сезоне в составе "железнодорожников" он провел 21 матч во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт Мухина с "Локомотивом" действует до 30 июня 2022 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 млн евро.
Напомним, что, согласно ранее появившейся информации, "Локомотив" проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Наиру Тикнизяну. Сумма сделки составит около 2 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: полузащитник "Локомотива" Мухин может перейти в ЦСКА
ЦСКА ведёт активные переговоры о переходе полузащитника "Локомотива" Максима Мухина.
Фото: ФК "Локомотив"
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