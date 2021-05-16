"По Урунову ничего нового. Развития в переговорах нет. Он вернется в "Спартак". Продолжим ли мы переговоры? Посмотрим", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Урунов провел за "Уфу" восемь матчей, результативными действиями не отметился.
"Уфа" оказалась сильнее тульского "Арсенала" в матче заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги. В дебюте встречи полузащитник уфимской команды Олег Иванов открыл счет. На 33-й минуте нападающий "оружейников" Эванс Кангва восстановил паритет. В концовке первого тайма защитник "Арсенала" Максим Беляев срезал мяч в свои ворота. Туляки заканчивали матч вдесятером - прямую красную карточку на 52-й минуте получил Гия Григалава.
"Уфа" заняла 13-е место в РПЛ, набрав 25 очков и сохранила место в РПЛ.
Газизов прокомментировал данные о переговорах со "Спартаком" по трансферу Урунова
Газизов заявил, что Урунов возвращается в "Спартак"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что полузащитник команды Остон Урунов возвращается из аренды в "Спартак".
Фото: РПЛ
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