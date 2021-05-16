Семин - о выступлении "Локо" в сезоне-2020/21: была хорошая серия побед, но были и просто провальные матчи

В частности, Семин отметил значимость для команды хавбека Гжегожа Крыховяка, защитника Ведрана Чорлуки и вратаря Гильерме. Также он заявил, что сезон был неровным - у "Локо" были как успешные отрезки, так и провалы. Кроме того, Семин высказался о третьем месте команды в таблице РПЛ по итогам сезона.
"Пока у "Локомотива" будут Крыховяк, Гильерме и Чорлука, который уже покидает команду, то победы обязательно будут. Это ведущие игроки, которые делают результат. Конечно, была хорошая серия побед из 11 матчей. В этот период они в Кубке обыграли ЦСКА. Но были просто провальные игры — с "Краснодаром", с "Динамо", с "Зенитом". Ровным сезон не был. Хорошо, что взяли Кубок, уже есть один титул.
Второе место, конечно, более значимое, чем третье. Лига чемпионов и Лига Европы — это две разные вещи и по финансовой составляющей, и по значимости", - сказал Семин в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, что в сезоне-2020/21 "Локомотив" стал победителем Кубка России и занял третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. От занявшего второе место "Спартака" "железнодорожников" отделило одно очко. В следующем сезоне "Локо" выступит в Лиге Европы.
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Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги сезона для московской команды.
Фото: РИА Новости
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