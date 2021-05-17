Семин заявил, что для того, чтобы уровень РПЛ повысился, нужны более сильные игроки. По его словам, появление индивидуально сильных футболистов в лиге сделает российские команды конкурентоспособными в еврокубках.
"Чтобы лига стала сильнее, нужны более качественные футболисты. Не только в "Зените", но и в других командах. Тогда мы будем конкурентоспособны на международной арене. Как их заманить? Многое зависит от руководителей, которые будут приглашать. Крыховяк к нам попал же, Чорлука. Эджуке мне очень нравится. Влашич супер", - сказал Семин.
Источник: Матч ТВ
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Семин рассказал, как сделать российские команды более успешными в еврокубках
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, как повысить конкурентоспособность российских команд на международной арене.
Фото: РИА Новости
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