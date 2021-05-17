Гинер высказался насчет будущего Олича в ЦСКА

Гинер заявил, что ЦСКА придерживается эволюционного пути развития. По его словам, главный тренер "армейцев" Ивица Олич продолжит работу с командой. Летом в клубе не будет кадровых революций, сообщил Гинер.
"Традиционный путь ЦСКА - эволюция. Ни в составе команды, ни в тренерском штабе, ни в составе менеджмента кадровых революций летом не планируется. Мы единая команда, нам предстоит много работы. Будем исправлять ситуацию все вместе", - сказал Гинер.
Напомним, что ЦСКА проводил сезон-2020/21 под руководством Виктора Гончаренко, но в марте белорусский специалист покинул пост наставника команды. Главным тренером "армейцев" был назначен Ивица Олич. Под его руководством команда финишировала на шестом месте в минувшем розыгрыше РПЛ (50 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Чемпионат"
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