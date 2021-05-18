Карпин сообщил о намерении "Ростова" удержать ведущих игроков

Карпина спросили, есть ли у него уверенность, что такого масштабного оттока лидеров, как в начале сезона-2020/21, не повторится. Тренер ответил, что такого массового ухода ведущих футболистов из "Ростова" в ближайшее время не будет.
"Насколько я знаю, столь масштабного ухода ведущих игроков больше не будет. На 99,9 процентов. Костяк, который играл у нас весной, должен сохраниться. Речь об основной обойме", - сказал Карпин.
Напомним, что "Ростов" занял девятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2020/21 (43 очка).
Источник: Sport24
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Фото: "Ростов"
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