Карпин сообщил о намерении "Ростова" удержать ведущих игроков

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что клуб не намерен устраивать распродажу лидеров.
Фото: "Ростов"
Карпина спросили, есть ли у него уверенность, что такого масштабного оттока лидеров, как в начале сезона-2020/21, не повторится. Тренер ответил, что такого массового ухода ведущих футболистов из "Ростова" в ближайшее время не будет.

"Насколько я знаю, столь масштабного ухода ведущих игроков больше не будет. На 99,9 процентов. Костяк, который играл у нас весной, должен сохраниться. Речь об основной обойме", - сказал Карпин.

Напомним, что "Ростов" занял девятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2020/21 (43 очка).

Источник: Sport24

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Теги: Карпин Ростов
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