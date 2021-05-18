Источник: после сноса "РЖД Арены" в Черкизово не планируется постройка нового большого стадиона

После сноса "РЖД Арены" на месте стадиона не планируют строить новую арену, готовую принять матчи Российской Премьер-Лиги
Фото: "Getty Images"
Как сообщает источник, с большей долей вероятности после сноса "РЖД Арены" на ее месте не будет нового стадиона. У города и "Локомотива" таких планов нет. Отмечается, что такое развитие событий связано с планами постройки нового вокзала в районе Черкизово.

Ранее появилась информация, что "Локомотив" планирует начать следующий сезон в РПЛ в "Лужниках". Руководство РЖД и московского клуба ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде стадиона "Лужники" на 49 лет.

Сегодня в телеграм-канале Baza было опубликовано письмо генерального директора РЖД Олега Белозёрова на имя мэра столицы Сергея Собянина, где говорится, что нынешнему стадиону железнодорожников требуется серьёзный ремонт. Если клубу передадут "Лужники", то "РЖД Арена" будет снесена.

"Локомотив" в последнем матче сезона обыграл на своем поле "Урал" (1:0). Команда Николича набрала 56 очков и финишировала на третьем месте в таблице Российской Премьер-лиги. Ранее "железнодорожники" стали обладателями Кубка России и сыграют в следующем сезоне в групповом этапе Лиги Европы.

Свои домашние матчи "Локомотив" проводит на "РЖД Арене". Стадион был открыт в 2002 году, а реконструирован в 2017. "РЖД Арена" вмещает 27320 зрителей.

Источник: Чемпионат

Источник: "Локомотив" намерен арендовать "Лужники" на 49 лет и начать там следующий сезон

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Теги: Локомотив
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