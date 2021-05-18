Семин: я не хочу, чтобы "РЖД Арену" сносили. Это традиции "Локомотива" и всего его футбола

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о будущем стадиона "РЖД Арена".
Фото: "Getty Images"
"Поступает разная информация. С одной стороны, что на "РЖД Арене" будет реконструкция. С другой, что на ее месте будет совершенно другой комплекс. Сейчас говорить что-то сложно. Болельщикам нужно учитывать то, что на этом месте был стадион "Старт", теперь "РЖД Арена". На сегодняшний день мы не знаем, что показала экспертиза, соответствует ли стадион всем требованиям.

Я не хочу, чтобы "РЖД Арену" сносили. Да и не только я, все не хотят. Это традиции "Локомотива" и всего его футбола. Да и в советское время стадион был на этом месте. Не хотелось бы нарушать традиции", - цитирует Семина "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что "Локомотив" планирует начать следующий сезон в РПЛ в "Лужниках". Руководство РЖД и московского клуба ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде стадиона "Лужники" на 49 лет.

Свои домашние матчи "Локомотив" проводит на "РЖД Арене". Стадион был открыт в 2002 году, а реконструирован в 2017. "РЖД Арена" вмещает 27320 зрителей.

74-летний Семин покинул пост главного тренера "Локомотива" 30 мая прошлого года. В общей сложности, специалист приходил к работе главным тренером "железнодорожников" четыре раза, выиграв с клубом три чемпионата, шесть Кубков и три Суперкубка России. Сейчас наставником "Локомотива" является Марко Николич. Под его руководством московский клуб выиграл Кубок России и попал в групповой этап Лиги Европы. В Российской Премьер-лиге "Локомотив" финишировал на 3-м месте.

Источник: "Локомотив" намерен арендовать "Лужники" на 49 лет и начать там следующий сезон

Источник: после сноса "РЖД Арены" в Черкизово не планируется постройка нового большого стадиона

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Теги: Семин Локомотив
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