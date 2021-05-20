Наставник "Ростова" Валерий Карпин" в ходе опроса СМИ для определения лучших футболистов завершившегося сезона Российской премьер-лиги назвал свою топ-тройку игроков. На первое место Карпин поставил нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, на второе - атакующего полузащитника "Рубина" Хвичу Кварацхелию, на третье - еще одного форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбу.
Ранее в период совместной работы в московском "Спартаке" между Карпиным и Дзюбой произошла конфликтная ситуация, по итогам которой футболист покинул клуб.
Источник: "Чемпионат"
Экс-игрок "Спартака" Гатагов - о конфликте Дзюбы и Карпина: два лидера столкнулись лбами
Карпин включил Дзюбу в тройку лучших в голосовании по итогам сезона. Ранее тренер и игрок конфликтовали в "Спартаке"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин при участии в опросе СМИ о лучших игроках по итогам прошедшего сезона назвал свою тройку лучших, в которой оказался нападающий "Зенита" Артем Дзюба.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!