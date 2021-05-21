Тренер сборной России по физподготовке раскрыл секрет хорошей спортивной формы Жиркова

"Юра не растрачивает свои ресурсы понапрасну - спокойный, режимный. Семейный человек, которого, как мне кажется, не интересуют тусовки. Работает на опыте, тем более, прошел английскую школу.
Что касается позиции в сборной - Йоахим Лев как-то говорил, что ему нужен Озил, и неважно, играет он в клубе или нет. В сборной Месут выполняет нужную в сборной работу. Не играет в клубе - проблемы клуба. Жирков выходит на поле и доказывает независимо от возраста. Какой смысл делать выводы глобального характера, исходя из его показатели в клубе? Тем более, что конкуренты по позиции в сборной и сейчас уступают ему в классе", - сказал Паников.
Напомним, ранее сообщалось, что Юрий Жирков может покинуть "Зенит" по окончании текущего сезона. Контракт 37-летнего футболиста с "Зенитом" истекает 30 июня 2021 года. В этом сезоне Жирков провел за петербургский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 голевых передачи. За "Зенит" он играет с 2016 года. Жирков также играл за ЦСКА, "Челси", "Анжи" и "Динамо".
Юрий Жирков дебютировал в составе сборной России в феврале 2005 года. Всего за национальную команду Жирков провел 102 матча, в которых забил 2 гола.
Cборная России накануне начала подготовку на базе в Новогорске к Евро-2020. С 22 по 31 мая команда проведет тренировочный сбор в Австрии, а 1 и 5 июня проведет товарищеские матчи против Польши и Бельгии.
Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.
Источник: Sport24
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Фото: ФК "Зенит"
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