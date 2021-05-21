"Это все абсолютные слухи. Просто агент вчера прислал мне его имя с вопросом, не интересен ли он нам", - приводит слова Брандса Sport24.
Ранее появилась информация, что полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ. Одним из главных претендентов на футболиста сборной Грузии является "Эвертон". Сам Хвича хочет играть в европейских лигах. 20-летний хавбек не заинтересован в переход в состав петербургского "Зенита".
Хвича Кварацхелия перешел в состав "Рубина" в июле 2019 года. В текущем сезоне грузинский футболист провел 23 матча в Российской Премьер-лиге, в которых забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. Всего за казанский клуб он сыграл в 51 игре, на счету Кварацхелии 7 мячей и 13 голевых передач. В России Хвича выступал также за московский "Локомотив". В составе "железнодорожников" у него 10 матчей и один гол.
СМИ: "Эвертон" интересуется Кварацхелией
В "Эвертоне" прокомментировали информацию об интересе к Кварацхелии
Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс прокомментировал слухи об интересе английского клуба к полузащитнику "Рубина" Хвиче Кварацхелии.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!