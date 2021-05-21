Как сообщает источник, Паулу Фонсека женат на украинке Екатерине Остроушко, она является пресс-секретарем владельца "Шахтера" Рината Ахметова. Предполагалось, что португалец будет получать на посту наставника "красно-белых" около 5 млн евро.
Источник отмечает, что агент Фонсеки Марку Абреу ранее занимал должность спортивного директора. Дмитрий Попов, который занимает должность спортивного директора в "Спартаке" опасался, что в клубе может сложиться ситуация с теневым директором - тренер и его агент могли получить серьезное влияние на трансферы. Это и стало причиной отказа от кандидатуры Фонсеки на пост главного тренера москвичей.
Напомним, что сегодня, 21 мая, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова объявила о своем выходе из совета директоров красно-белых.
Паулу Фонсека покинет "Рому" по завершении сезона, когда истечет срок действия его контракта с римским клубом. В следующем сезоне с "волками" будет работать Жозе Моуринью. 48-летний специалист работал с донецким "Шахтером", с которым выигрывал чемпионат и Кубок Украины. В Португалии Фонсека возглавлял "Порту" и "Брагу", на родине он брал Кубок и Суперкубок.
Источник: Metaratings
Источник: Салихова выступала за назначение Фонсеки на пост главного тренера "Спартака"
Супруга Федуна Зарема Салихова выходит из состава совета директоров "Спартака"
СМИ: кандидатуру Фонсеки рекомендовал Салиховой владелец "Шахтера" Ахметов
Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов и генеральный директор клуба Сергей Палкин дали положительные характеристики Паулу Фонсеке для Заремы Салиховой.
Фото: "Getty Images"
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