СМИ: кандидатуру Фонсеки рекомендовал Салиховой владелец "Шахтера" Ахметов

Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов и генеральный директор клуба Сергей Палкин дали положительные характеристики Паулу Фонсеке для Заремы Салиховой.
Фото: "Getty Images"
Как сообщает источник, Паулу Фонсека женат на украинке Екатерине Остроушко, она является пресс-секретарем владельца "Шахтера" Рината Ахметова. Предполагалось, что португалец будет получать на посту наставника "красно-белых" около 5 млн евро.

Источник отмечает, что агент Фонсеки Марку Абреу ранее занимал должность спортивного директора. Дмитрий Попов, который занимает должность спортивного директора в "Спартаке" опасался, что в клубе может сложиться ситуация с теневым директором - тренер и его агент могли получить серьезное влияние на трансферы. Это и стало причиной отказа от кандидатуры Фонсеки на пост главного тренера москвичей.

Напомним, что сегодня, 21 мая, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова объявила о своем выходе из совета директоров красно-белых.

Паулу Фонсека покинет "Рому" по завершении сезона, когда истечет срок действия его контракта с римским клубом. В следующем сезоне с "волками" будет работать Жозе Моуринью. 48-летний специалист работал с донецким "Шахтером", с которым выигрывал чемпионат и Кубок Украины. В Португалии Фонсека возглавлял "Порту" и "Брагу", на родине он брал Кубок и Суперкубок.

Источник: Metaratings

Источник: Салихова выступала за назначение Фонсеки на пост главного тренера "Спартака"

Супруга Федуна Зарема Салихова выходит из состава совета директоров "Спартака"

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Теги: Спартак Салихова Фонсека
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