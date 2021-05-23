Червиченко - о Зареме: она самый адекватный специалист в "Спартаке" на сегодняшний день

"Мне кажется, что на сегодняшний день Салихова самый адекватный и самый бережливый специалист в "Спартаке", пытающийся докопаться до самой сути. Она душой и разумом пытается понять, почему одно лучше этого, а другое хуже. Причём она смотрит со всех точек зрения, с любой призмы, поскольку деньги практически семейные, а значит, и её. Она всеми силами пытается сделать так, чтобы их точно не обманули. На мой взгляд, Зарема молодец", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Напомним, что ранее Салихова объявила о выходе из состава Совета директоров "Спартака". Причиной тому послужило несогласие Заремы с выбором кандидатуры на должность главного тренера красно-белых. Совет директоров "Спартака" решил назначить португальского специалиста Руя Виторию наставником команды. Салихова же считает, что в год столетия клубу нужен более амбициозный тренер.
Отметим, что в следующем сезоне "Спартаку" предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов. В случае неудачи в одном из раундов, красно-белые попадут в групповой этап Лиги Европы.
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Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о действиях Заремы Салиховой, жены владельца клуба Леонида Федуна.
Фото: РИА Новости
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