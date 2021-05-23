Широков: Зарема – девушка амбициозная, ей нужны золотые медали

Ранее сообщалось, что Совет директоров красно-белых, куда до недавнего времени входила Салихова, утвердил назначение португальского специалиста на должность наставника команды, однако Зарема была не согласна с данным решением, в результате чего она покинула руководящий орган.
"Это ее позиция, которая имеет право на существование. Кто вам сказал, что она не так давно с командой? Это мы о Зареме слышим только первый год, а у них с Федуном уже детям по десять лет. Такие заявления ничего не раскачивают.
Другое дело, что, возможно, ей нужно было остаться в совете директоров. Если с каждым решением не соглашаться, что из этого выйдет? Сейчас эмоции чуть утихнут, и она вернется. Почему нет? Зарема — девушка амбициозная, ей нужны золотые медали", - приводит слова Широкова "Спорт-экспресс".
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Бывший футболист "Спартака" Роман Широков поделился мнением о словах супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая раскритиковала кандидатуру Руя Витории на пост главного тренера.
Фото: РИА Новости
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