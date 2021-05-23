Дзюба включил в тройку лучших футболистов РПЛ только игроков "Зенита". Азмун - на втором месте

Форвард "Зенита" Артем Дзюба признал защитника "сине-бело-голубых" Ярослава Ракицкого лучшим игроком минувшего розыгрыша РПЛ.
Фото: "Зенит"
В опросе, проводимом для определения лучшего игрока РПЛ в сезоне-2020/21, Дзюба поставил Ракицкого на первое место. Второе место он отвел другому партнеру по команде - форварду Сердару Азмуну. Топ-3 Дзюбы замкнул еще один игрок "Зенита" - Дуглас Сантос.

Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша РПЛ Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионата. Он забил 20 голов в 27 матчах. Дзюба обошел Азмуна в бомбардирской гонке. Иранец забил 19 голов в 24 матчах.

Источник: Спорт-Экспресс

Ларссон признал футболиста "Зенита" лучшим игроком РПЛ в сезоне-2020/21

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Теги: Азмун Дзюба Зенит Ракицкий Дуглас Сантос
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