В опросе, проводимом для определения лучшего игрока РПЛ в сезоне-2020/21, Дзюба поставил Ракицкого на первое место. Второе место он отвел другому партнеру по команде - форварду Сердару Азмуну. Топ-3 Дзюбы замкнул еще один игрок "Зенита" - Дуглас Сантос.
Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша РПЛ Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионата. Он забил 20 голов в 27 матчах. Дзюба обошел Азмуна в бомбардирской гонке. Иранец забил 19 голов в 24 матчах.
Источник: Спорт-Экспресс
Ларссон признал футболиста "Зенита" лучшим игроком РПЛ в сезоне-2020/21
Дзюба включил в тройку лучших футболистов РПЛ только игроков "Зенита". Азмун - на втором месте
Форвард "Зенита" Артем Дзюба признал защитника "сине-бело-голубых" Ярослава Ракицкого лучшим игроком минувшего розыгрыша РПЛ.
Фото: "Зенит"
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