— Произошел небольшой словесный конфликт, не было драки. Ни с кем мы не дрались, потому что я научен горьким опытом других людей. Мы разошлись, перебросились парой фраз и разошлись, — рассказал Радимов в интервью РИА Новостям.
Напомним, вчера появилась информация, что Радимов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку, ударив пассажира, выходя из "Сапсана".
Источник: главный тренер "Зенита-2" Радимов устроил драку в Санкт-Петербурге
Радимов отреагировал на новость о драке с его участием
45-летний Радимов был игроком "Зенита" с 2003 по 2008 год. С 2018 года специалист тренирует "Зенит-2".
Радимов: произошел словесный конфликт, драки не было. Я научен горьким опытом других людей
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал инцидент со своим участием.
Фото: РИА Новости
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