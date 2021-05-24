"Нет конечно, не было. Вообще ничего. Вы можете камеры проверить. Не выдумывайте.
Я был пьян? Может, выпил бокал пива", — приводит слова Радимова 78.ru.
Ранее сообщалось, что тренер второй команды "Зенита" ударил пассажира на Московском вокзале, когда выходил из сапсана. Источник отмечает, что у Радимова действительно произошел конфликт, однако кроме словесной перепалки ничего не произошло.
Напомним, что специалист возглавляет "Зенит-2", выступающий в Профессиональной футбольной лиге, с 2018 года.
Источник: главный тренер "Зенита-2" Радимов устроил драку в Санкт-Петербурге
Радимов отреагировал на новость о драке с его участием
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал информацию, согласно которой он стал участником драки в Санкт-Петербурге.
Фото: Getty Images
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