Радимов отреагировал на новость о драке с его участием

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал информацию, согласно которой он стал участником драки в Санкт-Петербурге.
Фото: Getty Images
"Нет конечно, не было. Вообще ничего. Вы можете камеры проверить. Не выдумывайте.

Я был пьян? Может, выпил бокал пива", — приводит слова Радимова 78.ru.

Ранее сообщалось, что тренер второй команды "Зенита" ударил пассажира на Московском вокзале, когда выходил из сапсана. Источник отмечает, что у Радимова действительно произошел конфликт, однако кроме словесной перепалки ничего не произошло.

Напомним, что специалист возглавляет "Зенит-2", выступающий в Профессиональной футбольной лиге, с 2018 года.

Источник: главный тренер "Зенита-2" Радимов устроил драку в Санкт-Петербурге

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Теги: Радимов Зенит Зенит-2
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