Напомним, ранее СМИ сообщили, что Зобнин проинформировал свое окружение о желании перебраться в европейский чемпионат.
Эти данные прокомментировал Ярослав Кулемин, занимающий пост пресс-атташе "Спартака". По его словам, Зобнин не сообщал руководству "Спартака" о желании уйти из клуба.
"По поводу конкретных предложений мне ничего не известно. О своем желании уехать руководству клуба Рома также не сообщал", - сказал Кулемин.
Источник: Sport24
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В "Спартаке" отреагировали на слухи о намерении Зобнина уехать в Европу
В "Спартаке" прокомментировали информацию о том, что полузащитник команды Роман Зобнин намерен уехать в европейский чемпионат.
Фото: "Спартак"
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