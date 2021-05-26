"Да, он остается в ЦСКА, но переговоры о переходе в "Локомотив" действительно велись", - сказал Клюев.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Тикнизян может перейти в "Локомотив". Вместе с тем впоследствии пресса опубликовала информацию о намерении полузащитника остаться в ЦСКА. Отмечалось, что игрок договорился с "армейцами" о новом четырехлетнем контракте.
В прошлом розыгрыше РПЛ Тикнизян провел 28 матчей. На счету 22-летнего россиянина два гола и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings
СМИ: Тикнизян подпишет долгосрочный контракт с ЦСКА
Агент Тикнизяна подтвердил информацию о том, что игрок останется в ЦСКА
Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна подтвердил данные о том, что его клиент останется в клубе.
Фото: ЦСКА
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