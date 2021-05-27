"Он дал понять, что я не буду играть. С первого матча я понял, что не получу достаточного игрового времени. Но он тренер, а я - профессиональный футболист. Я не задавал никаких вопросов - просто выполнял свою часть работы, как с этим тренером, так и с любым другим. Когда команда проигрывала, надеялся получить шанс, чтобы помочь. Но шанса не было, дали возможность поиграть всего пять минут.
Гончаренко ещё нужно адаптироваться в новой команде, чтобы понять все её возможности. От всего сердца желаю, чтобы он помог "Краснодару" добиться больших успехов", - сказал Ари.
Напомним, что Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА по ходу сезона-2020/21. Впоследствии он сменил Мурада Мусаева в должности наставника "Краснодара".
Под руководством Гончаренко "Краснодар" финишировал на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ (41 очко).
Нападающий Ари выступал за "Краснодар" с лета 2013 года. В составе "быков" в сезоне 2020/2021 он провел 13 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Всего за "Краснодар" у него 172 матча и 54 забитых мяча.
В России бразилец выступал также за "Спартак" и "Локомотив". За "красно-белых" у него 110 игр, 29 забитых голов и 17 результативных передач. В составе "железнодорожников" Ари провел 23 матча, в которых отметился 7 голами и 3 результативными передачами.
Ранее Ари, покинувший "Краснодар" в связи с истечением срока действия контракта, заявил, что хочет продолжить карьеру в России. Как сообщал футболист, ему уже поступило предложение из Бразилии. Российские клубы пока не предлагали контракт.
Источник: Sport24
Ари: хочу играть в России еще два-три года. Потом можно будет вернуться в Бразилию
Ари: Гончаренко сразу дал мне понять, что играть я не буду
Бывший нападающий "Краснодара" Ари рассказал о непродолжительном отрезке совместной работы с Виктором Гончаренко в стане "быков".
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!