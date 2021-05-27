Семин: мы должны защищать свои рабочие места от иностранцев в любой профессии

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин рассказал о том, как относится к иностранным тренерам, работающим в России.
Фото: "Локомотив"
Семин заявил, что российским клубам нужно сотрудничать только с теми зарубежными специалистами, которые сильнее российских тренеров. Также он отметил, что следует давать шанс проявить себя российским специалистам. Кроме того, Семин заявил, что ему приятно наблюдать за успехами Сергея Семака на посту главного тренера "Зенита".

"Мы должны защищать свои рабочие места от иностранцев в любой профессии. Если в этой профессии есть более сильный человек из-за границы, наверное, он себе пробьет дорогу. Но более сильный. Мы хотим, чтобы зарубежный тренер, если он сюда пришел, чтобы он оставил след после себя. Чтобы футболисты при нем росли. А не просто приехал денег заработать. Мы хотим, чтобы они учили наш язык. Это демонстрирует уважение к нам. <...> Мы должны давать шанс своим ребятам, завершившим игровые карьеры. В этом плане мне очень приятно, что Семак опять выиграл", - сказал Семин.

Источник: Советский спорт

Семин: давайте тему "Локомотива" потихонечку будем заканчивать

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Теги: Семин
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