Семин заявил, что судейство в России улучшилось. По его словам, арбитры стали допускать меньше ошибок, они работают более качественно. Также Семин прокомментировал работу руководителя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
"Думаю, Ашот Хачатурянц (глава судейского комитета РФС - ред.) выбрал свою политику. Тренер ошибается, ему гендиректор или президент говорит: все, до свидания. Не то место занял. Ошибок наделал. Такую же политику ведет Хачатурянц с судьями. Мне кажется, что они стали меньше ошибаться. Что работают более качественно. Мы еще не приспособились к VAR. Ребята, которые работают на VAR, делают ошибки. Нужно время, чтобы улучшить ситуацию. Мне же кажется, что судейство сдвинулось в лучшую сторону. Но и решения Хачатурянца понятны", - сказал Семин.
Источник: Советский спорт
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Семин: мне кажется, что судейство в России сдвинулось в лучшую сторону
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о судействе в российском футболе.
Фото: Getty Images
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